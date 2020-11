Greta Thunberg contro Donald Trump: la vendetta è un tweet che va servito freddo

Greta Thunberg ha condiviso un tweet di vendetta nei confronti di Donald Trump, quasi dodici mesi dopo che il leader repubblicano l'aveva presa in giro sui social riguardo il tema del cambiamento climatico. Mentre il tycoon continua a denunciare l'esistenza di brogli elettorali, l'attivista svedese lo ha trollato rispedendo al mittente il famoso post della discordia.

In queste ore concitate, durante le quali gli Stati Uniti seguono l'evolversi costante dei risultati riguardanti le elezioni presidenziali, sui social si susseguono i messaggi di coloro che si espongono a favore o contro i due candidati alla Casa Bianca. Tra gente comune, vip e celebrità, anche Greta Thunberg ha voluto commentare ciò che sta accadendo in America, condividendo un tweet che nel giro di poco tempo ha superato un milione e mezzo di likes e continua a rimbalzare sulle bacheche di migliaia di internauti nel mondo.

Quello che si legge sul profilo ufficiale dell'attivista svedese, non è altro che una "trollata" nei confronti di Donald Trump, un modo attraverso cui la leader del movimento ambientalista internazionale si è vendicata per un post che meno di un anno fa il tycoon aveva scritto contro di lei. "È assurdo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia e poi andare a vedere un buon vecchio film con un amico! Calma Greta, calma!" si leggeva nel tweet di Trump, pubblicato nel dicembre 2019. Greta Thunberg ha quindi deciso di ripescare quella provocazione per rispedirla al mittente in queste ore in cui il leader repubblicano continua a denunciare l'esistenza di brogli elettorali, apparendo sempre più nervoso ed agitato. "Così ridicolo. Donald deve lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, poi andare a vedere un bel film classico con un amico! Calma Donald, calma!" ha quindi scritto Thunberg sul social network, condividendo il tweet in cui Trump scriveva in capslock: "Fermate il conteggio dei voti!".

Nelle ultime ore numerose star, tra cui Chris Evans e Mark Ruffalo hanno commentato i tweet di Donald Trump con reazioni poco diplomatiche. Le due star Marvel, in particolare, hanno criticato l'atteggiamento del Presidente nelle ore più concitate delle elezioni USA 2020.