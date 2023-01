Greg Berlanti stringe un nuovo accordo che riconferma la collaborazione con Warner Bros.

Greg Berlanti, che ha contribuito a portare al successo l'Arrowverse, collaborerà ancora a lungo con Warner Bros. In base a quanto recentemente rivelato da Deadline, sembra proprio che il celebre produttore televisivo abbia firmato un nuovo contratto esclusivo di quattro anni che mantiene la Berlanti Productions tra le fila dello studio, per le sue operazioni televisive, fino al 2027.

Grant Gustin, Greg Berlanti e Melissa Benoist in posa per Variety

"Greg ha un talento enorme e l'impatto della sua narrazione prolifica e potente sulla Warner Bros. e sul pubblico, e sulla nostra cultura, è semplicemente 'wow'", ha dichiarato David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery. "Ha iniziato la sua carriera con noi e siamo incredibilmente fortunati che continuerà a costruire e far crescere il nostro studio televisivo in futuro".

Arrowverse, Greg Berlanti: "C'è una certa responsabilità nel trasporre i personaggi in una nuova generazione"

Non si conoscono le esatte cifre in gioco con questo accordo firmato da Greg Berlanti, però, secondo Deadline, nei suoi termini lo troviamo come partner di Sarah Schechter (collaboratrice di lunga data), e continuerà a sviluppare nuovi programmi televisivi che saranno prodotti dalle divisioni del gruppo televisivo Warner Bros. per tutte le piattaforme, inclusa HBO Max di WBD., servizi di streaming esterni, via cavo e reti di trasmissione.