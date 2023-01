Andy Serkis e Greg Berlanti produrranno un medical drama per NBC

Il creatore dell'Arrowverse e il noto attore/regista lavoreranno assieme nelle vesti di produttori esecutivi per un medical drama intitolato Wolf.

Conclusa l'avventura dell'Arrowverse, per Greg Berlanti è tempo di un nuovo show. Sarà infatti produttore esecutivo di un medical drama intitolato Wolf, realizzato per NBC. L'emittente americana ne ha ordinato un pilot che, se dovesse avere successo, verrà tramutato in una stagione completa.

Ispirata ai romanzi L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e Un antropologo su Marte di Oliver Sacks, lo show segue un neurologo rivoluzionario e di grandi dimensioni e il suo team di specializzandi mentre esplorano l'ultima grande frontiera, la mente umana, e allo stesso tempo sono alle prese con le loro relazioni e la loro salute mentale.

Tra i produttori figura anche l'attore Andy Serkis, noto per il ruolo di Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli. Al momento non ci sono dettagli sulla possibile finestra di lancio del pilot.

Arrowverse, Greg Berlanti: "C'è una certa responsabilità nel trasporre i personaggi in una nuova generazione"

Nonostante la chiusura dell'Arrowverse Berlanti continuerà a sviluppare nuovi programmi televisivi che saranno prodotti dalle divisioni del gruppo televisivo Warner Bros. per tutte le piattaforme, inclusa HBO Max di WBD., servizi di streaming esterni, via cavo e reti di trasmissione.