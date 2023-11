Great Pretender razbliuto: annunciata la terza stagione dopo l'acquisizione di Manga Productions

Manga Productions, in collaborazione con Production I.G, acquisisce i diritti di distribuzione e licenza per l'anime Great Pretender razbliuto: in arrivo la terza stagione.

Manga Productions, società saudita leader per la produzione di contenuti digitali creativi, ha firmato con Production I.G., rinomato studio giapponese di anime, film e OAV, un accordo per la concessione completa dei diritti a Manga Productions per il marketing, la distribuzione e la licenza della terza stagione della serie animata Great Pretender razbliuto, che sarà disponibile nel 2024. La partnership interesserà, oltre alla licenza di distribuzione in Medio Oriente e Nord Africa, anche gli eventi e i diritti di merchandising.

Great Pretender razbliuto è una serie animata diretta da Mr. Yuuichiro Hayashi e scritta da Ryota Kosawa che ha debuttato nel giugno 2020 in Giappone su Netflix, successivamente distribuita dalla stessa a livello mondiale. La serie ha ricevuto recensioni molto positive, con una valutazione IMDB di 7.0 e 8.2 su My Anime List.

"Stiamo assistendo a una significativa espansione di Manga Productions nel campo della distribuzione e delle licenze e questo successo è merito del nostro team che, impegnandosi costantemente per ottenere grandi successi nel settore creativo, ottiene grande fiducia da parte dei nostri partner attivi in tutto il mondo." - commenta Essam Bukhary, CEO di Manga Productions, - "Questa partnership con Production I.G svolgerà un ruolo cruciale nella promozione della crescita del mercato locale e mediorientale, in quanto, all'interno della nostra comunità araba, rappresenta una pietra miliare per il settore del licensing."

George Wada, Presidente e CEO di Production I.G, ha espresso il suo entusiasmo per questa partnership, dichiarando: "Si tratta di un anime realizzato interamente da Production I.G e i cui diritti di distribuzione e licenza per il Medio Oriente e il Nord Africa sono stati ufficialmente affidati a Manga Productions. Siamo sicuri che la nostra partnership con Manga Productions permetterà al pubblico del mondo arabo di apprezzare inizialmente la serie "GRANDE PRETENDER razbliuto" e, in futuro, altre produzioni anime."