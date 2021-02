Grease: Hugh Jackman e John Travolta cantano Summer Lovin nel video "vintage"

Hugh Jackman ha caricato sul suo profilo Instagram un video in cui si cala nei panni di Olivia Newton-John in Grease accanto a John Travolta.

Hugh Jackman ha condiviso sul suo profilo Instagram un video che lo vede calarsi nei panni di Olivia Newton-John in Grease accanto a John Travolta. La Newton-John e Travolta hanno dato vita a due personaggi assolutamente memorabili. Tuttavia, c'è da dire che anche Hugh Jackman se l'è cavata abbastanza bene!

Come riportato da Cinema Blend, nel 2001, John Travolta e Hugh Jackman hanno avuto modo di recitare insieme in Codice Swordfish, con Halle Berry e Don Cheadle. Durante la campagna promozionale del film, Hugh Jackman ha provato un duetto di Summer Lovin di Grease nientepopodimeno che insieme a Travolta. Ovviamente, a interpretare Olivia Newton-John era Hugh Jackman. Venti anni dopo, l'interprete ha ricordato l'accaduto condividendo un video sul suo profilo Instagram.

I due interpreti ci sanno fare con qualsiasi genere ma sembrano particolarmente dotati nei confronti della danza e della musica. La domanda che tutti i fan si pongono, quindi, è la seguente: perché diavolo Hugh Jackman e John Travolta non hanno mai recitato in un musical insieme? E, soprattutto, perché Codice Swordfish non era un musical? All'epoca, il film in questione ottenne recensioni negative e riuscì a malapena ad andare in positivo al botteghino globale.

Hugh Jackman è noto per aver recitato in Kate & Leopold, Van Helsing, The Prestige, Prisoners e Les Miserables. L'attore, però, è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per aver prestato il proprio volto a quello del celebre Wolverine nel franchise degli X-Men. Nella sua lunga carriera, invece, John Travolta in Carrie, La febbre del sabato sera, Grease, Staying Alive, Pulp Fiction, Face/Off e altri numerosi film che hanno contribuito a cementificare la sua fama.