Granville Adams, attore della serie Oz, morto a 58 anni dopo una battaglia contro il cancro

Granville Adams, interprete di Zahir Arif nella serie HBO Oz, è morto all'età di 58 anni il 10 ottobre 2021 dopo unna battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata da vari amici dell'attore inclusi lo showrunner di Oz Tom Fontana e le costar Kirk Acevedo e Harold Perrineau.

"Ho perso mio fratello oggi dopo una lunga battaglia contro il cancro" ha scritto Kirk Acevedo su Twitter. "Non riesco a reagire bene alla perdita perché è qualcosa a con non sono abituato. Granny, ci ritroveremo dall'altra parte del giorno. Fino ad allora... Resta in pace amico mio."

Harlod Perrineau ha aggiunto via Instagram: "Non puoi sempre piangere, a volte devi CELEBRATE i momenti trascorsi insieme. Io e Brittany AMIAMO quest'uomo e l'intero gruppo di famiglia/amici che abbiamo creato. Riposa sereno Principe! Ci rivedremo ancora."

Anche Tom Fontana ha detto addio all'amico su Instagram scrivendo "Goodnight, sweet prince/and flights of angels sing thee to they rest".

All'inizio di quest'anno, Tom Fontana insieme alla star di Oz Dean Winters ha lanciato una pagina GoFundMe per aiutare Adams e la sua famiglia mentre l'attore combatteva contro il cancro.

"Come molti di voi sanno, al nostro amico e fratello Granville Adams è stato diagnosticato un cancro. In pochi mesi, le spese mediche sono salite alle stelle", aveva scritto Fontana sulla pagina GoFundMe. "Non solo deve combattere questa malattia spietata, ma ora deve respingere i conti dell'ospedale che la compagnia di assicurazioni si rifiuta di pagare... Vogliamo riunirci e mostrare a Granville il nostro amore saldando i conti di questo trimestre, dando a Granville un sostegno concreto nella sua lotta contro questa terribile malattia".

Nell'ultimo aggiornamento condiviso sulla pagina GoFundMe di febbraio, Fontana ha annunciato di aver raccolto più di 95.000 dollari.

Nato nel 1963, Granville Adams è apparso in tutte e sei le stagioni di Oz dapprima in veste di ospite e successivamente è stato promosso a regular. È anche apparso in Homicide: Life on the Streets della NBC e nella serie Fox Empire. L'attore ha interpretato il ruolo di Scout in Magic City Memoirs del 2011.