Grant Gustin star del film Operation Blue Eyes

Grant Gustin, la star di The Flash, sarà il protagonista del film Operation Blue Eyes in cui si racconterà la storia dell progetto per rapire Frank Sinatra Jr..

La storia raccontata nel lungometraggio si svolge nel dicembre 1963 quando Frank Sinatra Jr. sta cercando di farsi strada nel mondo della musica nonostante sia sempre nell'ombra del padre. Barry Keenan (il ruolo affidato a Grant Gustin), un giovane aspirante magnate con un'ex moglie a cui pagare degli alimenti, una madre tossicodipendente e una dipendenza a causa di un incidente d'auto, elabora un piano elaborato per rapire Junior e chiedere 240.000 dollari come riscatto, dando vita al caos. Barry riesce nel suo piano usando un'arma, ma da quel momento compie un errore dietro l'altro che lo porta in carcere. Barry venne poi condannato all'ergastolo, ma è stato rilasciato dopo quattro anni e mezzo.

Operation Blue Eyes sarà la seconda volta che la storia arriva sugli schermi dopo Stealing Sinatra, arrivato nel 2003 su Ron Underwood e con star William H. Macy nel ruolo di Keenan.