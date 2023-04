Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia scintille anche all'ultima cena: ecco tutti i dettagli

Al Grande Fratello Vip 7, due delle finaliste, ovvero Micol Incorvaia e Oriana Marzoli hanno polemizzato durante l'ultima cena prima del grande giorno, quello che spegnerà le luci della casa più spiata d'Italia il prossimo 4 aprile. Le due vippone hanno avuto un'accesa discussione sul vino, seguita da un litigio sulle risposte 'acide' della Incorvaia.

A far nascere la nuova discussione è stato il vino, al centro di molte dinamiche in questa spenta edizione del Grande Fratello Vip. Oriana si è riempita troppo il bicchiere, e questo non è piaciuto a Micol. "Ti passiamo i bicchieri? No amore, non puoi farlo così il bicchiere. Non c'è altro vino", ha detto l'altra metà degli Incorvassi.

La Marzoli, dopo essersi lamentata della scelta della produzione di razionare il vino, se l'è presa con la coinquilina. "Micol stai rispondendo male continuamente ultimamente. Ho paura di parlarti per come rispondi. Il mood che hai quando hai il ciclo è difficile", ha detto la modella venezuelana. "Ti ho spiegato che non era solo il ciclo ma c'erano altre cose. Puoi avere paura di parlarmi per come poi ti rispondo? Ma veramente", ha replicato Micol. La Incorvaia poi ha rinfacciato ad Oriana di non averle chiesto come stava in questi giorni, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

La discussione si è placata solo grazie all'intervento degli altri coinquilini che hanno spento lo spirito battagliero delle due vippone che, a due giorni dalla finale del reality, hanno ancora la forza e la voglia di litigare