Grande Fratello Vip, spoiler di Patrizia De Blanck: "Gabriel Garko sarà nella Casa"

Lo spoiler di Patrizia De Blanck potrebbe mandare all'aria i piani del Grande Fratello Vip, almeno quelli di segretezza. Pare che Gabriel Garko sarà uno dei concorrenti del reality, almeno stando alle parole della contessa. Che, non paga, avrebbe "confermato" anche altri due nomi già trapelati.

Alfonso Signorini sta allestendo un'edizione del Grande Fratello Vip ricca di personaggi di primo piano, fino ad oggi c'erano stati solo rumors sui partecipanti al reality che inizierà il prossimo 14 settembre. Oggi il sito Isa e Chia ha pubblicato un video segnalato da una lettrice. Patrizia De Blanck in un'intervista live ha parlato della sua partecipazione al reality: "Io so solo Gregoraci, Gabriel Garko e Flavia Vento - ha detto - Gli altri non so chi sono. E siccome dura tre mesi".

L'edizione settembrina del Grande Fratello Vip sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini che dovrebbe avere al suo fianco Pupo, che riprenderà il suo ruolo di opinionista. Il conduttore aveva detto dalle pagine di Chi: "Posso dire, senza tema di smentita che si profila un cast straordinario, migliore persino della scorsa edizione, che era già forte. Per la prima volta in 20 anni di Grande Fratello e in 4 di GF Vip, i vip, quelli veri, si sono presentati dicendo: 'Mi è piaciuto quello che ho visto, ho fiducia in te perché ho visto il tuo sforzo nel raccontare la realtà della persona' e questo li fa sentire più al sicuro". Alfonso Signorini aveva espresso il suo entusiasmo sulle adesioni avute in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni: "Con mia grande sorpresa, si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip ed entro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani, categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti VIP".