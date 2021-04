Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli fa una dedica speciale a Giulia Salemi per il suo compleanno

Giulia Salemi compie 28 anni e Pierpaolo Pretelli le ha fatto una dedica speciale su Instagram: i due si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione procede a gonfie vele, nonostante le malelingue.

Pierpaolo e Giulia Salemi da quando è finito il Grande Fratello Vip 5 cercano di vedersi ogni volta che possono, considerando le attuali restrizioni e che l'ex velino è di Roma mentre Giulia vive a Milano. Oggi la Salemi compie 28 anni e Pierpaolo ha deciso di scriverle una lunga dedica su Instagram. Il video che accompagna la lettera è incentrato sui momenti vissuti dai due ragazzi nella casa più spiata d'Italia.

La dedica comincia ricordando i primi momenti in cui si sono avvicinati al Grande Fratello "Siamo qui, io e te, più uniti che mai, a festeggiare insieme il tuo compleanno, il primo insieme. Se chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo di qualche mese.. penso alle nostre prime risate, i nostri primi sguardi.. sai cosa? La nostra complicità è nata da un'amicizia, basata fin da subito da grande rispetto e stima.. ma i nostri sguardi erano molto più di una semplice amicizia, il nostro amore parte da dentro l'anima, anime pure, belle, che si incrociano ed è questo il segreto della nostra felicità. Sei una Donna fantastica, bella fuori, ma incredibilmente bella dentro. La tua bontà d'animo, la tua generosità , ti rende unica e speciale ai miei occhi, ma anche agli occhi di tanta gente. Credo in te, in ogni cosa che fai, grazie alla tua determinazione raggiungerai grandi traguardi, ne sono convinto...e come ben sai ti supporterò in tutto, perché ricordati...Io sono il tuo Primo Fan".

Nella seconda parte Pierpaolo ringrazia Giulia per averlo fatto ricredere nell'amore: "Nella vita penso che nulla sia scontato, niente sia dovuto. Oggi in questo tuo giorno importante sono qui a ringraziarti, a dirti grazie perché mi rendi felice ogni giorno, perché credi in me come uomo, come lavoratore, come Padre, grazie per rispettarmi, grazie per regalarmi e rendere ogni giorno degno di essere vissuto! Infine ti dico grazie per avermi fatto innamorare e avermi fatto ricredere nell'amore e nell'anima gemella, perché io penso che tu sia la mia anima gemella. Auguri di buon compleanno amore mio".