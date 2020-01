Grande Fratello Vip 2020, Napoli contro Elisa De Panicis: "Ha offeso la città e la lingua"

Elisa De Panicis al centro di una nuova polemica al Grande Fratello Vip 2020 per le frasi su Napoli e sul dialetto napoletano che hanno profondamente offeso il pubblico partenopeo. Che ha chiesto a gran voce l'eliminazione della concorrente.

Elisa De Panicis, di professione influencer, dopo aver litigato con Antonella Elia e battibeccato con altri inquilini della Casa riesce ad attirarsi addirittura le antipatie del movimento Neoborbonico e di quei napoletani che seguono il Grande Fratello Vip.

De Panicis parlando della sue abilità linguistiche, si è vantata di saper parlare lo spagnolo, e poi ha sentito il bisogno di aggiungere: "lo spagnolo mi ricorda Napoli. Quando parlo spagnolo mi sento cafona". Contro la concorrente brianzola è intervenuto il movimento neoborbonico che ha rilasciato un commento all'esternazione chiedendo l'espulsione di Elisa: "Senza entrare nel merito della qualità della trasmissione e senza entrare nel merito delle qualità della De Panicis, delle sue dichiarazioni o del suo abbigliamento, visto che la redazione ha già (giustamente) espulso un concorrente per il suo linguaggio volgare e violento riferito proprio alla De Panicis, si richiede alla redazione un provvedimento anche contro la influencer nel rispetto di milioni di napoletani (tanti, purtroppo, anche quelli che seguono il GFV)".

Il Movimento aspetta una risposta da Alfonso Signorini a cui ha inviato un simpatico omaggio da girare alla sua concorrente: "Nell'attesa di una risposta, il Movimento Neoborbonico ha inviato ad Alfonso Signorini, conduttore e curatore della trasmissione, un vocabolario napoletano da consegnare alla signorina in questione per illustrarle, se riuscirà a leggerlo e ad apprezzarlo, la ricchezza, l'antichità e le meraviglie di una lingua napoletana utilizzata da poeti, cantanti, attori e artisti da secoli e in tutto il mondo".

Intanto nella puntata di ieri sera Elisa De Panicis è finita in nomination con Andrea Montovoli e adesso deve sperare che i napoletani che seguono il Grande Fratello Vip, "tanti purtroppo", per citare il Movimento neoborbonico, non votino in massa contro di lei.