Grande Fratello Vip: le richieste folli dei gieffini e la pazzia dei fan

Tra i fan che si trasformano in camerieri tuttofare e i gieffini che chiedono cucine da 13mila euro, il Grande Fratello Vip non smette di offrire spettacolo con le sue follie senza fine.

Le ultime notizie sul Grande Fratello Vip confermano la tossicità del programma. Secondo le indiscrezion, alcuni fan si sono trasformati in camerieri tuttofare, ovviamente non pagati, dei loro beniamini. Come se questo non bastasse, una coppia uscita dal programma ha chiesto come regalo una cucina di 13mila euro.

Il reality show, che mette sotto i riflettori personaggi noti e celebrità, ha sempre attratto un pubblico appassionato e curioso. Tuttavia, negli ultimi tempi, alcune situazioni hanno fatto scalpore e hanno reso evidente il lato eccentrico e stravagante del programma.

Secondo quanto raccontato dai fan all'esperta di gossip Deianira Marzano, alcuni sostenitori dei concorrenti dell'ultima edizione del programma si recano ogni mattina a casa dei loro beniamini per svolgere mansioni di pulizia, portare la spesa e offrire altri servizi, il tutto a titolo assolutamente gratuito. L'unica ricompensa che cercano è l'opportunità di avvicinarsi ai loro idoli.

Questa devozione, fuori dal comune e persino incomprensibile, è alimentata da alcuni cosiddetti vipponi che nutrono l'ossessione dei loro follower arrivando a chiedere perfino regali costosi, come ha denunciato una fan: "È dal Grande Fratello che seguo la coppia, li adoro. Ma francamente oggi mi hanno deluso", si legge nello screen pubblicato dalla Marzano. "Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire, e lui ha inviato il link di una cucina da 13 mila euro! Deia ma ti rendi conto? Ma ti sembra una cosa nomale? Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male mi sembravano due ragazzi semplici".

I nomi degli esigenti gieffini non è stato ancora rivelato, altri ex concorrenti, meno pretenziosi, hanno pubblicato una loro wishlist su Amazon, un peccato veniale rispetto alla costsa cucina.