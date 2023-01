Grande Fratello Vip 7:Nikita Pelizon su George Ciupilan: “Luca Onestini ci ha allontanato”

Nikita Pelizon e George Ciupilan sono stati inseparabili nei primi mesi del Grande Fratello Vip 7, ma ora qualcosa si è spezzato. La modella triestina ha confidato ad Antonella Fiordelisi che la colpa di questa rottura, in parte, è anche di Luca Onestini.

Attilio Romita e Antonella Fiordelisi non capiscono il motivo dell'allontanamento tra i due amici. La schermitrice si avvicina a Nikita Pelizon, con cui da qualche giorno ha stabilito un buon legame, per chiederle spiegazioni Mentre la Pelizon lava i piatti, Antonella le domanda come va il suo legame con George. "Vedo che il rapporto è cambiato", dice Nikita. "Anche in questi giorni che sta in nomination ho provato a sapere come si sente, ma lui mi dice 'bene' e poi null'altro", sottolineando che, comunque, non lo nominerebbe mai "Gli voglio bene".

"Che lui non parli mai, lo sappiamo, ma con te pensavo fosse diverso" replica la Fiordelisi. Antonella chiede a Nikita se la loro amicizia ha, in qualche modo, influito all'allontanamento di George da Nikita.

"Vorrei capire cos'ha, vorrei capire i suoi pensieri, ma lui non mi dice niente" ripete Nikita. La modella, comunque, ha notato che la frattura tra lei e Luca Onestini ha allontanato George. "All'inizio si era allontanato da Luca, ora ho visto che sono tornati più vicini e si è staccato da me. Poi, da quando è iniziato il rapporto, con te mi guarda diversamente", dice riferendosi all'amicizia ritrovata con Antonella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Quindi riguarda entrambe le cose" afferma la spadista. "È strano che lui abbia un atteggiamento così, siete amici. Dovrebbe starti più vicino ora che hai questo problema con Luca", conclude Antonella Fiordelisi.