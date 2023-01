Grande Fratello Vip 7: Wilma Goich su Nikita Pelizon: "Parla con i morti e non ha gli occhi buoni”

Nuove accuse contro Nikita Pelizon: dopo essere stata tacciata di portare sfortuna, ora la concorrente del Grande Fratello Vip 7 è stata accusata da Wilma Goich di parlare con i morti attraverso i medium. La cantante ha riferito un discorso fattole dalla modella trevigiana sostenendo, tra l'altro, che Nikita non ha gli occhi buoni.

I fan di Nikita Pelizon sono in rivolta per le accuse della cantante ligure alla loro beniamina, tutto nasce dalle chiacchiere tra Wilma Goich, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Wilma accusa Nikita di mostrare rancore nei suoi confronti ma, dai racconti che fa sembra esattamente il contrario. Secondo l'artista, Nikita, per darle fastidio, si avvicina a Daniele Del Moro, quasi per farle dispetto, sapendo dei sentimenti della Goich verso l'ex tronista di Uomini e Donne.

Alle vippone non piacciono gli sguardi che lancia Nikita."Quello è un suo modo di guardare. È uno sguardo che non mi piace", puntualizza Sarah, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Wilma continua il suo discorso contro Nikita, rivelando una discussione avuta qualche giorno fa, la modella avrebbe detto di conoscere alcuni medium che parlano con i morti: "L'altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e mi ha detto 'io conosco delle persone che ti mettono in contatto con...'. Io le ho detto subito 'intanto non lo farei mai e poi non ci credo'. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo 'ti assicuro che sono persone affidabili'. Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto. Non vado a disturbare le anime. Io ogni sera dico tre preghiere per le persone scomparse. Poi mia figlia la porto nel mio cuore, non ho bisogno di andare da nessuno".

Wilma ritiene che Nikita non abbia gli occhi buoni poi, riferendosi alle presunte frequentazioni della Pelizon con i medium, ha detto: "Mai guardare negli occhi le persone cattive o che ti sfidano, perché ti trasmettono quello che vogliono. E lei lo sa. Perché lei frequenta queste persone che fanno queste cose"