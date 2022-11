Grande Fratello Vip 7: su Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese incombe l’ex naufrago Luca Daffré

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese potrebbero essere la seconda coppia del Grande Fratello Vip 7, ma sulla modella venezuelana ha qualcosa da dire Luca Daffré. L'ex naufrago dell'ultima Isola dei famosi ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha confermato di aver frequentato la modella venezuelana fino a poche settimane fa.

Dopo la notte hot, Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono tornati a dormire nello stesso letto, ma questa volta le telecamere non hanno catturato nessun movimento sospetto, nulla da poter commentare sui social. Oggi Antonella Fiordelisi ha chiesto alla modella come procedesse la storia con l'ex di Belen. "Ha detto che gli piaci molto", ha rivelato la schermitrice, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Secondo la Fiordelisi, Antonino all'inizio ha mantenuto le distanze per capire Oriana a chi fosse più interessata tra lui e Daniele Del Moro: "Ora ha capito che tu sei realmente interessata a lui. Non si espone mai, se ha detto che gli interessi così vuol dire che è preso", continua Antonella.

Oriana, da parte sua, spera che la loro conoscenza possa continuare "Se lui esce io non penso che mi aspetti", dice, dando quasi per scontato che chi uscirà prima dalla casa tra loro due sarà proprio Spinalbese.

Nel frattempo, fuori dalla casa, raggiunto da Fanpage, ha parlato Luca Daffré, che ha condiviso con Edoardo Tavassi il soggiorno sull'Isola dei Famosi. Lui ed Oriana si sono conosciuti attraverso Instagram, la loro storia è durata poco, nonostante l'intesa perchè "Lei è partita subito in quarta, non me la sono sentita di continuare", ha detto il modello.

I due si sono lasciati poche settimane fa, quando l'ha vista nella casa più spiata d'Italia Luca ha pensato "Che fosse proprio nel suo contesto, i reality sono il suo habitat naturale. In più non ti nego di essermi sentito un po' preso in giro. Mi è venuto il dubbio che abbia provato a legarsi appositamente ad un ragazzo italiano". Sul suo rapporto con Antonino, Luca Daffré afferma: " Sicuramente si sarà studiata bene i profili dei ragazzi prima di entrare. Lo ha anche ammesso in Casa, tra l'altro. Ero certo che si sarebbe legata a qualcuno di loro".