GF Vip 5: Stefano Bettarini ha bestemmiato, Alfonso Signorini salverà anche lui? (VIDEO)

Stefano Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello VIP 5: i video che stanno girando sul web inchiodano l'ex calciatore. Gli spettatori inviperiti, però, temono che Alfonso Signorini possa salvarlo solo perché alla fine ha provato a rimediare.

L'ex calciatore della nazionale potrebbe durare al Grande Fratello Vip come un gatto in tangenziale: è questa la voce che gira da ieri sui social dopo che alcuni utenti di Twitter hanno pubblicato un video in cui si sente Stefano Bettarini bestemmiare. L'ex marito di Simona Ventura stava parlando con Pierpaolo Pretelli, Francesco Oppini e altri ragazzi quanto ha detto "porca M...", l'atmosfera si è gelata. Lo stesso Bettarini sembra essersi reso conto dell'errore quando alla fine ripete "madosca, madoschina, madoschella".

I fan di Denis Dosio sono già sul piede di guerra temendo l'uso di due pesi e due misure da parte di Alfonso Signorini. Il concorrente romagnolo è stato squalificato dal reality per aver detto "Dio B..a" intercalare molto usato dalle sue parti ma che il GF Vip non ha perdonato, anche se detto alle tre di notte senza microfono, in quell'occasione il televoto è stato sospeso poche ore prima della diretta televisiva.

Per il momento sugli account social del Grande Fratello Vip 5 non è stato emesso nessun comunicato di sospensione del televoto. Questa settimana sono in nomination Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Gli ultimi tre erano stati messi in nomination dagli autori del programma, Brosio e Zelletta per aver rotto il patto di riservatezza, Oppini per frasi sessiste.