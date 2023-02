Grande Fratello Vip 7, pianti e svenimenti per i Donnallisi, Sonia Bruganelli: "Vai da un dottore"

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 è stata segnata dalla rottura dei Donnalisi. Alcune fan della coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono stati ospiti in studio. Pianti, urla e presunti svenimenti hanno accompagnato la fine della coppia, in uno dei momenti più surreali vissuti dal programma.

Il tira e molla tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, in questi cinque mesi di Grande Fratello Vip 7, ha stremato i numerosi fan, che li hanno sostenuti anche attraverso l'invio di aerei che hanno sorvolato la casa più spiata d'Italia. Ieri Alfonso Signorini ne ha invitato una rumorosa rappresentanza in studio, conscio che il dramma era dietro l'angolo.

Durante la puntata, sono state mandate in onda delle clip che hanno mostrato una una palpatina di Edoardo al seno di Nicole Murgia. I due hanno confermato che non c'era malizia, Donnamaria voleva scoprire la consistenza di una tetta rifatta. Nonostante questo, la tragedia è scoppiata, Edoardo e Antonella hanno deciso di lasciarsi in diretta televisiva e davanti ai loro fan.

Una di loro, chiamata al centro dello studio, ha dato vita ad una scena destinata a diventare virale, in senso negativo sui social. "Allora, io vi amo dal 19 settembre. Ragazzi, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo. Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Edoardo non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L'hai detto tu, l'hai detto tu Edo, l'hai detto tu Edo! Ricordati", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Mentre Edoardo Donnamaria ascoltava esterrefatto dal divano della Casa, Sonia Bruganelli, presente in studio, ha consigliato alla ragazza di rivolgersi ad un dottore. "Vai da un dottore, amore", le ha detto. Nel frattempo Giulia Salemi ha parlato anche di uno svenimento. "La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c'è. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta", ha rivelato l'ex gieffina.