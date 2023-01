Grande Fratello Vip 7: Patrizia Rossetti abbandona il programma: "Ho dolori per tutto il corpo"

Patrizia Rossetti ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7: la conduttrice nella puntata in onda questa sera ha comunicato ufficialmente la sua decisione ad Alfonso Signorini. La Rossetti ha spiegato che sono circa quindici giorni che avverte dolori per tutto il corpo. Le analisi non hanno evidenziato problemi, ma potrebbe esserci un infezione in corso.

Patrizia Rossetti dopo quattro mesi lascia il Grande Fratello Vip 7, i problemi fisici che l'hanno accompagnata in queste due settimane non le permettono di continuare la sua avventura nel reality. "Tu sei stata una protagonista di questa edizione", le le ha detto Alfonso Signorini chiedendole i motivi della sua decisione.

La conduttrice ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a prendere questa sofferta decisione: "Non vorrei abbandonare, non voglio che nessuno si preoccupi ma da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Sembra ci sia un'infezione, non so a cosa è dovuta, potrebbe essere una conseguenza del Covid, non lo so. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco ad essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Mi sembra di avere un cagnolino che mi mordicchia. Ho dolore alle gambe, alle caviglie. Sono due o tre notti che non riesco a dormire perché non trovo posizioni, se sto ferma sento dolore, se mi muovo anche"

"Non credo siano questioni di testa, ne parlavo anche con gli autori - ha continuato Patrizia - Ho avuto momenti in cui sono andata in confessionale, ho parlato con la psicologa per cedimenti e angosce. Ora è una questione fisica, è un disagio fisico. Non posso impasticcarmi tutti i giorni".

Alfonso era stato avvisato del possibile abbandono di Patrizia Rossetti dagli autori: "Io avevo proposto una settimana di tempo, però Patrizia mi darai tu la risposta. Se non te la senti, non mi sento di insistere". Tra le lacrime, la showgirl ha ammesso di non voler lasciare la Casa, ma a malincuore spiega è costretta a prendere questa drastica decisione: "Vado via, Alfonso", ha concluso, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity