Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli è la prima finalista

Oriana Marzoli vola in finale: la modella venezuelana è stata la preferita del pubblico al televoto chiuso durante la diretta del6 marzo del Grande Fratello Vip 7. Ora sette concorrenti sono in nomination, uno di loro giovedì 9 marzo abbandonerà la casa più spiata d'Italia.

La fanbase di Oriana Marzoli è riuscita a portare la modella venezuelane in finale. Gli appelli su Twitter e le seguitissime room organizzate dai supporter della ragazza sul social hanno ottenuto il loro scopo. Alla conta dei voti Oriana ha ottenuto il 28,3% delle preferenze, per usare un termine politico, seguita a stretta distanza da Edoardo Tavassi 26.5%.

Il fratello di Guendalina ha fagocitato tutti i voti degli Incorvassi, Micol Incorvaia ha preso solo l'1.2% dei voti. Come avevamo previsto nella presentazione della puntata, fuori dai giochi Andrea Maestrelli 1.1% e Davide Donadei 1%.

Oriana ha festeggiato l'approdo in finale in studio, dove Alfonso aveva chiamato tre dei concorrenti finiti al televoto, facendogli credere che uno di loro non sarebbe rientrato nella casa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

La puntata è stata caratterizzata dall'atto di accusa di Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto un maggior decoro durante la del programma. L'editore ha praticamente fatto sparire la puntata dello scorso 2 marzo anche dalla piattaforma streaming. Il mea culpa ha coinvolto tutti, i concorrenti sono stati avvisati, al prossimo comportamento violento o parolaccia in diretta, scatterà la squalifica.

Nella prossima puntata, in onda giovedì 9 marzo, uno tra Nikita Pelizon, Milena Miconi, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei e Luca Onestini abbandonerà la casa.