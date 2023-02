Grande Fratello Vip 7: Oriana Marzoli a Daniele Del Moro: "Ti piacerebbe se fuori fossimo compatibili?"

Oriana Marzoli, ancora sottotono per la diretta del Grande Fratello Vip 7, ha cercato conforto in Daniele Del Moro

Oriana Marzoli e Daniele Del Moro nonostante non siano una coppia, sono, in questa fase, il duo più amato del Grande Fratello Vip 7, come hanno dimostrato gli ultimi televoti. Oggi gli Oriele hanno chiarito alcune incomprensioni degli ultimi giorni, smaltendo le tossine della diretta del programma di lunedì'.

Dopo la puntata del 20 febbraio del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli è rimasta delusa dall'atteggiamento di Daniele Del Moro dal quale avrebbe gradito un maggiore conforto. In questi due giorni la modella venezuelana vede l'ex tronista meno empatico nei suoi confronti "Mi vede che sto così e non si avvicina", dice ad alcuni coinquilini. Sarah Altobello ritiene che Daniele voglia darle del tempo per riflettere, senza metterle pressione. Alberto De Pisis le consiglia di viversi l'avventura del reality giorno per giorno, provando a farsi "Scivolare addosso le tensioni". Oriana replica dicendo che avrebbe gradito una maggiore presenza da parte del suo amico.

Finalmente, dopo qualche minuto, Daniele decide di avvicinarsi ad Oriana e nel giardino i due iniziano a chiacchierare. La modella spiega che il suo risentimento deriva dalle frasi che ha sentito in puntata. Oriana dice a Daniele "Io, a volte, avrei bisogno di te, anche se non te lo chiedo". Daniele la invita a non lasciarsi condizionare da determinati avvenimenti.

Ma la giornata dei chiarimenti tra i due non è finita. Poco dopo è Oriana ad avvicinarsi a Daniele. La venezuelana vuole capire perché lui continui a ribadire che tra di loro ci sia dell'incompatibilità. "Mi ha fatto stare male quando mi hai detto che siamo incompatibili", gli dice. Daniele prova a rassicurarla dicendo che tra loro ci sono differenze caratteriali che spesso li portano ad analizzare le cose i maniera diversa. Alla fine Oriana riceve le rassicurazioni che si aspettava, Daniele, come lei, spera che una volta terminato il reality, tra di loro possa esserci la stessa sintonia. "Se siamo compatibili sono contento", gli dice abbracciandola, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.