Grande Fratello Vip 7: Nikita Pelizon nella friendzone di Luca Onestini "Non è scattata la scintilla"

Nikita Pelizon non è riuscita a fare breccia nel cuore di Luca Onestini: nell'ultimo confronto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7, la modella triestina è finita nella friendzone dell'ex di Ivana Mrazova. Luca ha confermato che la scintilla nei confronti della sua coinquilina non è scattata.

Dal primo momento in cui Luca Onestini è entrato nella casa più spiata d'Italia, Nikita ha subito fatto capire di essere attirata dall'ultimo arrivato. La modella lo ha ribadito più volte, anche al diretto interessato. I problemi di salute di Luca, che con altri concorrenti era stato travolto dall'emergenza sanitaria, aveva momentaneamente interrotto il flirt. Ma, una volta che tutti i vipponi sono tornati nella casa, per Nikita è arrivato il momento di un confronto con Luca.

Prima di parlare con Onestini, Nikita ha voluto discutere con MIcol di certi atteggiamenti dell'ex di Ivana Mrazova. "Ha Chiamato Oriana 'Amore de mi vida', e e a me 'Bebè', e come se mi avesse sminuita", ha confidato alla gieffina. Nikita considera il comportamento di Onestini contraddittorio, a volte l'allontana a volte le fa piccole scene di gelosia: "Se chiamo Luca Salatino per nome mi dice che gli da fastidio, mi dice c'è solo un Luca qui dentro, devi chiamare solo me così'".

Nikita quindi decide di confrontarsi direttamente con Onestini, "A me non serve un compagno di giochi in questo contesto" gli dice nel Van del Cortiletto. "Non capisco i tuoi atteggiamenti. Prima fai le battutine e fai la parte del geloso, poi mi dici che non posso fare i massaggi e che non sopporti Luciano perchè secondo te ci prova con me", come potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Di cosa hai bisogno tu, Nikita?" chiede Onestini "Se non vuoi che faccia più battutine non le farò più. Ma cosa non sopporto Luciano?.Per me puoi baciare o fare il gioco della bottiglia e anche massaggiare qualcuno. Ad oggi per me sei un'amica. Non ci stiamo frequentando, puoi passare 24 ore con un altro ragazzo non mi darebbe fastidio.