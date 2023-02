Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini vuole denunciare Ivana Mrázová, ecco cosa è successo

Come sempre le dirette del Grande Fratello Vip 7 rompono alcuni equilibri all'interno della casa. Dopo la puntata del 16 febbraio, Luca Onestini ha minacciato di denunciare Ivana Mrázová se la sua ex ha raccontato menzogne sul loro rapporto, i due sono stati fidanzati.

Tutto nasce da un dialogo avuto tra Alfonso Signorini e Ivana Mrázová che Luca non ha potuto ascoltare. La modella, infatti, è stata chiamata in Mistery Room per raccontare i motivi della rottura definitiva con Onestini. La ragazza ha raccontato che in un momento difficile della sua vita, coinciso con la perdita del padre, non ha sentito l'appoggio del suo fidanzato.

Ivana ha riassunto questo racconto a Luca che non l'ha presa bene. "Stai dicendo il falso, se hai detto questo te ne prenderai le responsabilità", ha detto l'ex Mister Italia. "Se tu dici falsità io voglio avere il diritto di rispondere. Trovo assolutamente ingiusto che si parli di me e che io non abbia il diritto di vedere per rispondere", ha affermato Luca, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Luca se la prende con la ex, anche se l'idea di non far ascoltare la narrazione di Ivana è stata di Signorini, forse proprio per creare questa dinamica.

"Io ho dato la mia versione dei fatti, tu darai la tua", ha replicato la modella. "Io penso che tu sia molto sensibile. Non hai retto il mio dolore e sei scappato" ha aggiunto. Le loro posizioni restano diverse, lei ha la sensazione di non essere stata supportata dall'allora fidanzato. Lui è convinto di aver dato tutto il sostegno psicologico possibile.