Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini a Nikita Pelizon "Non voglio una persona come te"

Neanche la Vigilia di Natale ha segnato una tregua tra Luca Onestini a Nikita Pelizon: fra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 c'e' stato un tentativo di chiarimento, terminato con l'ennesimo litigio. Oriana Marzoli aveva provato a far da paciere tra i due coinquilini, radunandoli nel cortiletto per un faccia a faccia.

Sono ormai giorni che i faccia a faccia tra Luca Onestini a Nikita Pelizon finiscono per allontanare i due vipponi. Pochi giorni fa Luca Onestini aveva confessato ad Attilio Romita che tra lui e Nikita non c'è più dialogo. Il confronto della vigilia di Natale ha confermato che il rapporto tra i due sembra irrimediabilmente compromesso.

I due concorrenti sono fermi sui loro punti di vista, da una parte Luca Onestini, accusa Nikita di aver mentito su di lui, dall'altra Nikita è convinta che Mister Italia 2013 l'abbia illusa. "Parli con altri, ma non parli con me" e ancora "Quando tu mi hai detto che mi vedevi come amica io ti ho chiesto 'aiutami a vederti come amico', non darmi buongiorno e buonanotte". "Mi hai dato l'elenco di cose che posso fare e non posso fare", ha risposto seccato Onestini.

La discussione si è accesa quando Nikita ha detto: "Non me ne frega niente come è andata", Luca le ha replicato "A me non me ne frega niente di te, basta . Con una persona così non voglio averci nulla a che fare", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Luca non si è fermato qua, rivolgendosi ancora a Nikita le ha spiegato il suo punto di vista definitivo: "Quando una viene da me con la lista delle cose da fare e quelle da non fare, le parole che posso dire e non posso dire, dicendomi anche che non posso chiamarti amica, non mi trovo".

"Mi fai ridere, perché tutto questo è falso" ha ribattuto Nikita: "Per me l'amicizia è un'altra cosa. Tu non accetti il mio punto di vista. Ciao", conclude Nikita chiudendo così la conversazione.