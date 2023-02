Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 16 febbraio: Nikita Pelizon e Matteo Diamante vicini

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 16 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentaquattresima serata del reality non è prevista nessuna eliminazione. Il focus sarà sul rapporto tra i due ex Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Giaele De Donà incontrerà qualcuno che la conosce bene. Attilio Romita, eliminato lunedì scorso, si confronterà con Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi.

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, l'arrivo degli ex nella Casa più spiata d'Italia ha rimesso in discussione consapevolezze ed equilibri. In particolare, il rapporto tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante sembra essere rinvigorito. La loro storia d'amore potrebbe essere in fase di recupero.

Non mancano di certo le sorprese: un incontro pieno di forti emozioni attende Giaele De Donà che incontrerà il padre. Ma non sarà l'unico della serata: anche per Daniele Dal Moro succederà qualcosa di inaspettato.

Attilio Romita, uscito abbastanza incollerito lunedì scorso, parlerà con i suoi 'nemici' Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi. Sapremo inoltre, come è evoluto il rapporto con la sua Mimmuzza, come ha anticipato Alfonso Signorini nella clip caricata su Mediaset Infinity

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli? Il vincitore potrà mandare uno degli avversari al televoto eliminatorio previsto per lunedì 20 febbraio.