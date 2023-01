Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini e Oriana Marzoli a rischio denuncia: la minaccia di Dana Sabe

Dopo il il Grande Fratello Vip 7 ci sarà lavoro per gli avvocati: Dana Saber vuole denunciare Luca Onestini e Oriana Marzoli. I due l'avrebbero accusata della sparizione degli occhiali da sole, poi ritrovati, dell'ex Mister Italia, secondo la modella di origini marocchine i due si sarebbero messi d'accordo per farla passare per ladra.

Nella casa più spiata d'Italia, nonostante la presenza di decine di telecamere, sono spariti gli occhiali da sole di Luca Onestini. Oriana Marzoli, secondo quanto raccontato da Dana Saber a Nikita Pelizon, sarebbe andata a svegliarla per farle alcune domande sugli occhiali da sole scomparsi. "Ti sembra normale che svegli una che sta dormendo per degli occhiali. Sono delle cose non belle e che mi danno fastidio", ha confessato alla modella triestina.

Dana, poco dopo, ha avuto un confronto anche con Luca Onestini. "Tu mi hai mandato la tua assistente, Oriana. È venuta a svegliarmi mentre dormivo". La storia di Dana continua, spiegando a George Ciupilan, seduto con loro, che improvvisamente Onestini si è illuminato e "Dopo due giorni si è ricordato che aveva messo gli occhiali dietro la tenda"

"Nikita mi ha detto di aver visto Oriana con gli occhiali di Luca. Allora volete per forza che io passi per qualcosa", afferma la Saber, che non ci sta a essere considerato una ladra."In confessionale racconterò la storia, voglio capire se l'avete organizzata. State organizzando una cosa per darmi fastidio. A quale gioco state giocando?", aggiunge, visibilmente irritata, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Dana Saber ha minacciato di denunciare Luca Onestini e Oriana Marzoli se avrà la prova che la sparizione degli occhiali è stata organizzata per metterla in cattiva luce. "Avete fatto uno scherzo, vedremo questa storia fuori da qua, io vi denuncio. A te e lei. Non vi potete inventare cose stupide per dare la colpa a me. Uscirà fuori il video". "Ma come ci denunci? Questa è una barzelletta", ha risposto Luca, ma Dana Saber ha ribadito che non stava scherzando, gli avvocati sono avvisati.