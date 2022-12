Grande Fratello Vip 7. Luca Onestini a Nikita Pelizon: "Sei diversa da come pensavo"

Luca Onestini e Nikita Pelizon provano a ricucire la loro amicizia, ma tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 7 qualcosa sembra essersi rotto, definitivamente. Oggi ci è stato un nuovo faccia a faccia, ma alla fine i due sono rimasti fermi sulle proprie posizioni.

Natale si avvicina, ma i rapporti nella casa del Grande Fratello Vip 7 sono sempre più tesi. Le festività non hanno portato neanche la pace tra Luca Onestini a Nikita Pelizon, nonostante i due abbiano provato a chiarirsi. Oggi il primo passo è stato fatto dall'influencer che, quando ha visto la modella sul letto le si è avvicinato chiedendole come stava.

Il discorso, naturalmente, è scivolato sul loro rapporto con Nikita che ha detto di essere stufa delle continue frecciatine del coinquilino che, oltre a darle della falsa, gli ha proibito di parlare di lui con gli altri. Luca si è difeso dicendo che la sua richiesta è legata al fatto che Nikita, quando parla con terzi, tende a metterlo in cattiva luce, come aveva detto ieri ad Oriana Marzoli.

"Non sei come pensavo", afferma Luca, riferendosi alla sua incapacità di capirla. Onestini si era fatto un'idea di Nikita ed ora si trova di fronte una persona diversa. L'influencer ha ricordato a Nikita le parole dette su di lui, gli aggettivi usati negli ultimi giorni. Luca ritiene che la modella triestina stia facendo di tutto per infastidirlo.

"C'è stato un tempismo sbagliato", gli risponde Nikita, convinta che a spingerla, a farla esporre, sia stata l'attrazione fisica, come ha rivelato anche a George Ciupilan, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. La Pelizon resta del suo parere, Luca è una persona buona ma con lei si è comportato male. Il faccia a faccia si chiude con un nulla di fatto. I due coinquilini restano sulle loro posizioni, "Mi sembra che tu non vuoi capire" conclude Nikita. "Non capisco perché non ha senso" replica Onestini.