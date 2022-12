Grande Fratello Vip 7, Luca Onestini su Nikita Pelizon: "Mi sta dipingendo male solo per fare la vittima"

Luca Onestini e Nikita Pelizon si allontanano ogni giorno di più: al Grande Fratello Vip 7 l'influencer ne ha parlato con Oriana Marzoli. Secondo il suo parere, la Pelizon, sta facendo la vittima cercando di screditarlo agli occhi dei coinquilini e del pubblico da casa. Il motivo nascerebbe dal rifiuto di Onestini di andare oltre il loro rapporto di amicizia.

Luca Onestini ha scelto la piscina, uno dei luoghi più appartati della casa, per sfogarsi con Oriana Marzoli e parlare del suo rapporto con Nikita. Secondo l'influencer, da una lettera che la ragazza gli aveva scritto, sembrava che le cose si fossero messe sul giusto binario, ora, invece lei sarebbe caduta nella trappola del vittimismo. "Ci siamo sempre parlati, detti tutto. Mi diceva che gli andava bene come si stava evolvendo il nostro rapporto nella casa. Adesso, invece, fa la vittima dicendo a tutti che io l'ho illusa", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Luca ha continuato a raccontare ad Oriana l'evoluzione, negativa, della sua relazione amichevole con la modella triestina: "In una lettera mi ha scritto che sono simpatico, sensibile, ora mi sta dipingendo come il peggio, per lei, ogni cosa che faccio, ha un aspetto negativo che deve sottolineare".

"Ci potresti tornare come amico?", chiede Oriana, cercando di capire come si svilupperà il rapporto tra i due e se ci sia margine per recuperare l'amicizia. "Per il momento voglio continuare a mantenere le distanze cercando che le cose si evolvano naturalmente", sentenzia Onestini. Luca aggiunge "Lei dice che le ho detto di lanciarsi e provare a baciarmi ma non è vero, ci sono le telecamere che possono testimoniarlo. Se ci fosse stato un interesse mi sarei sbilanciato, io non ho problemi da questo punto di vista".