Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini ad Attilio Romita: "Io e Nikita non ci parliamo più"

Luca Onestini è Nikita Pelizon sono nello stesso gruppo di ballo per il Natale del Grande Fratello Vip 7: questo, invece che avvicinare i due concorrenti, sta scavando un solco incolmabile. Come ha lasciato intendere l'influencer parlando con Attilio Romita.

La crisi dell'amicizia tra Luca Onestini è Nikita Pelizon è iniziata nelle e scorse settimane, quando la modella triestina ha rivelato la sua attrazione per il coinquilino. Dopo il ritorno nella casa di Luca, assente per qualche giorno a causa del Covid, il rapporto tra i due ha assunto l'andatura del gambero, a marcia indietro. Anche dopo il faccia a faccia di ieri tra Luca Onestini è Nikita Pelizon, la situazione è finita con un nulla di fatto.

In queste ore nella casa più spiata d'Italia, sono iniziate le prove per il ballo di Natale, i concorrenti sono stati divisi in gruppi e Nikita e Luca balleranno nella stessa squadra, cosa che non è piaciuta ad Onestini, come ha raccontato ad Attilio Romita.

Dopo aver scherzato con Sarah Altobello, che lo ha rimproverato per essersi allontanato da lei, Luca si è ritrovato da solo con Attilio Romita. Con il giornalista l'influencer ha parlato proprio di Nikita. "Per me sarebbe stato meglio non stare nello stesso gruppo con Nikita", ha detto all'ex mezzobusto Rai che gli ha chiesto di non essere troppo duro.

"Tanto non ci parliamo", gli ha replicato Onestini, riferendosi alla totale assenza di dialogo con la Pelizon. "Per me è indifferente, però quando sento certe cose con me hai chiuso, basta, sei zero", ha detto Luca, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity