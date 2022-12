Grande Fratello Vip 7, lo staff di Nikita Pelizon ha emesso un duro comunicato contro Luca Onestini

Sulla pagina Instagram di Nikita Pelizon è apparso un messaggio molto duro contro Luca Onestini: nella nota si evidenzia il modo in cui l'ex Mister Italia stia provando a discreditare la vippona, dipingendola come una pazza visionaria con gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip 7. La pagina di Nikita, in questo periodo, viene gestita dalla sorella Jessica. Potrebbe essere lei l'autrice del messaggio, scritto tutto in prima persona e non firmato.

Come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il rapporto tra Luca Onestini a Nikita Pelizon è ormai naufragato, anche l'ultimo faccia a faccia si è concluso con un nulla di fatto. Nelle ultime ore Luca, spalleggiato da Sarah Altobello, non ha perso l'occasione di parlare male di Nikita con gli altri coinquilini. Come ha fatto con Davide Donadei nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Poco fa, sulla pagina Instagram di Nikita, è stato pubblicato un messaggio contro Luca Onestini e il suo tentativo di screditare la Pelizon: "È arrivato il momento di parlare un po', non possiamo più stare in silenzio davanti ad alcune situazioni. Vorrei ricordare ai concorrenti che sono ripresi h24 e tutti i giochi strategici che fanno, noi da fuori li vediamo. Vorrei ricordare che provare a 'manipolare' tutti i concorrenti contro uno è bullismo. Vorrei ricordare che screditare una donna e farla passare per pazza è un comportamento veramente squallido. Vedere alcune scene mi fa schifo".

Nelle righe successive, il testo continua ad essere generico, senza citare nessuno in particolare: "Ma come avete fatto tv finora? Screditando, insultando e denigrando gli alti? Alcuni stanno giocando veramente male. E da casa vediamo e sentiamo tutto. Vedo copioni già usati, sento parole incredibili solo per una clip. Ma siete ridotti così male? Capisco che andare contro una concorrente fa parte del gioco, ma basta, state esagerando tutti e avete rotto".

Alla fine arriva l'affondo diretto a Luca Onestini, la persona che ha scritto il messaggio, presumibilmente Jessica, sorella di Nikita, si rivolge direttamente all'influencer: "Caro Luca, mi auguro di poterti conoscere perché vorrei porti i miei complimenti per questo meraviglioso gioco che stai conducendo. Pensa a te e al tuo percorso ma se provi a manipolare mi incazzo. Per il momento non aggiungo altro".