Grande Fratello Vip 7, ecco Lady Gaga nel primo promo del reality

C'è addirittura Lady Gaga al casting nel primo promo ufficiale del Grande Fratello Vip 7: la star americana non è l'unica a fare la fila per varcare la mitica porta rossa, con lei ci sono Johnny Depp e Ronaldo e l'immancabile Regina Elisabetta II, tutti, ovviamente, sosia degli originali.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Lady Gaga fa il provino con Alfonso Signorini, che la chiama: "signora Gaga", la star, ovvero la sua sosia, lo corregge "Lady". Alla domanda: "tieni famiglia?", lei replica: "One sister, una sorella" e Alfonso: "Amore allora prendo le Kardashian, che sono in cinque! Più sorelle e più sorprese dalla porta rossa, capito?". Gaga si irrita e va via, con il conduttore che le urla: "Ma questa è pazza! Ma chi ti credi di essere? Oh! Allora piglio Orietta Berti. Ma come, ce l'ho già?".

Un simpatico promo, il primo ufficiale, per lanciare la settima edizione del Grande Fratello Vip che inizierà il prossimo 19 settembre e si concluderà, con ogni probabilità nel mese di maggio. Orietta Berti e Sonia Bruganelli saranno le opinioniste del programma, per il momento l'unico concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci.