Grande Fratello Vip 7, Ginevra Lamborghini accusata di omofobia

Ginevra Lamborghini, concorrente del Grande Fratello Vip 7 è stata accusata di omofobia: la rampolla della famiglia di imprenditori è finita sulla graticola dei social per una frase detta all'interno della casa di Cinecittà.

Fino ad oggi di Ginevra Lamborghini si è parlato soprattutto per il suo impossibile rapporto con Elettra, la cantante ha definito quello della sorella un triste teatro, attraverso un comunicato pubblicato nelle storie di Instagram, un post che sembra chiudere, per il momento, la porta ad una possibile coinciliazione.

Ora Ginevra Lamborghini è finita sulla graticola dei social per una frase definita omofoba che, sicuramente, non sarà sanzionata dal programma, come ha spiegato lo scorso anno Alfonso Signorini. Tutto è nato da una richiesta di Attilio Romita, l'ex mezzobusto vorrebbe mangiare della verdura cruda, ma non ci riesce:"Non riesco mai a trovare i finocchi", ha detto. Ginevra ha replicato "In questa casa un paio ce ne sono".

Una battuta sicuramente non condivisibile ma scatterebbe l'espulsione solo se nell'espressione della gieffina la produzione ravvisasse cattive intenzioni, ovvero la volontà di offendere o ferire qualcuno, ma non sembra questo il caso.

Ma non tutti i commenti su Ginevra Lamborghini sono negativi, molti hanno apprezzato il suo gesto verso George Ciupilan che attualmente dorme sul divano. La ragazza gli ha proposto di scambiarsi le postazioni al prossimo cambio di lenzuola, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.