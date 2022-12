Grande Fratello Vip 7: Giaele De Donà litiga con Antonino ma si consola con l'aereo di Bradford Beck

Nelle ultime ore, Giaele De Donà ha sofferto per la frattura insanabile della sua amicizia con Antonino Spinalbese, ma oggi tutto è cambiato. Sulla casa del Grande Fratello Vip 7 è volato un messaggio d'amore indirizzato a lei. Il mittente è Bradford Beck, l'imprenditore americano sposato con l'ex concorrente di Ti spedisco in convento.

Dopo giorni di tensione, oggi un sorriso si è stampato sul viso di Giaele De Donà, finalmente il marito si è messo in contatto con lei, e ha scelto il modo più visibile. In giornata sulla casa più spiata d'Italia sono arrivati molti aerei di sostegno ai concorrenti, con sopra messaggi d'incoraggiamento. Dopo un aereo ricevuto da Daniele Del Moro, il suo primo, e quello per Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria, ribattezzati dai fan #Edoberto, è arrivato l'aereo per Giaele De Donà.

Bradford Beck ha scelto, naturalmente una frase inglese, per esternare tutto il suo amore per la moglie: "I love you more than the world turns", ovvero "Ti amo più di quanto il mondo giri". Giale, contentissima, ha urlato: "I love you too, I miss you", "Ti amo anche io, mi manchi". La De Donà ha abbracciato prima Daniele Dal Moro, dicendogli "Sono troppo contenta". Poi le è andata incontro Oriana Marzoli che le ha urlato: "Amore dolce, sei tranquilla adesso?". Giaele le ha risposto affermativamente: "Sì, sto meglio", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Bradford Beck ha sempre dichiarato di non voler apparire in pubblico, qualche settimana fa, in una lettera aperta scritta alla moglie, le aveva chiesto di rispettare questo suo desiderio e soprattutto di "Essere rispettosa del nostro rapporto, non oltrepassando la nostra linea concordata".