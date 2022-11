Grande Fratello Vip 7, George Ciupilan riceve un messaggio: Il padre vorrebbe ricucire i rapporti

George Ciupilan, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ieri ha ricevuto un videomessaggio dal padre. L'uomo, con un passato da alcolista, che non ha esitato a mettere le mani addosso a sua moglie, madre del gieffino, vorrebbe, dopo anni di assenza, riappacificarsi.

Il rapporto tra George Ciupilan ed il padre è stato affrontato dallo stesso ragazzo nella casa del Grande Fratello Vip 7. Il ragazzo ha rivelato che non lo vede da anni e che incontrarlo potrebbe aprirgli vecchie ferite. "Non riesco a essere così cattivo, non voglio portare rancore", ha detto il Tiktoker nel segreto del confessionale parlando del suo passato con il padre.

Alfonso gli ha chiesto: "Cosa ricordi della Romania, a cosa pensi se torni con la mente?", George riporta il tempo passato con la nonna a raccogliere l'uva. Ma ci sono cose che vorrebbe cancellare come la scuola, la mancata presenza dei genitori, la madre in Italia a lavorare, il padre nei bar a bere, anche se sulla questione alcolismo il reality ha preferito non spingere troppo.

George ha ricevuto un videomessaggio dal cugino ed uno della nonna materna che gli gli ha detto: "Sono fiera di essere tua nonna, ti amo con tutta l'anima. Penso di aver cresciuto un bambino educato, mi fa piacere che ami tua madre, mi auguro che tu riesca a realizzare i tuoi obiettivi. La cosa più bella che ho fatto nella vita è farti andare in Italia, a lottare per la tua felicità e per quella di tua madre".

Poi arriva la sorpresa, introdotta da Alfonso Signorini come una finestra che si può chiudere in qualsiasi momento. Nel breve messaggio il genitore: si rivolge al figlio "George, sappi che mi dispiace molto se non sono riuscito a venire da te, resterò tuo padre per tutta la vita. Ti amo". Il conduttore considera queste parole una mano tesa dal padre a suo figlio e gli chiede cosa vuole fare: "Voglio stringere quella mano", ha detto George, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Se questo sia il primo passo verso la riconciliazione, magari da celebrare sotto i riflettori del reality, come fu per la famiglia Zenga, è presto per dirlo. Sui social hanno accusato il programma di giocare con i traumi dei concorrenti. Bisogna sottolineare che, la presenza della madre di George nel cortiletto della casa di Cinecittà, lascia intendere che la produzione le abbia chiesto il permesso prima di andare avanti con questa sorpresa