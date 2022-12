Grande Fratello Vip 7: entra Ginevra Lamborghini e sul fidanzato dice: "Non sono fatti vostri"

Ginevra Lamborghini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite speciale ma non ha voluto dire nulla sul fidanzato Edoardo Casella.

L'ingresso nella casa di Ginevra Lamborghini è funzionale alla sua amicizia con Antonino Spinalbese. La sorella di Elettra, dopo la squalifica, è stata riammessa come ospite speciale per creare la giusta tensione nei rapporti tra l'ex di Belen e Oriana Marzolie e, magari, Giaele De Donà.

Infatti, la modella venezuelana è apparsa subito infastidita: "Si vede troppo che ti dà fastidio e non va bene", le ha detto Giaele che ha aggiunto "Lui in una settimana lo capirà. Secondo me non ci sarà nulla con Ginevra, lui non ha la testa per una relazione", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nel frattempo, Ginevra si è trovata a rispondere ad alcune domande sulla sua vita, la Lamborghini, per regolamento, non può riportare all'interno della casa fatti della vita reale. Quando Antonella Fiordelisi le ha chiesto se fosse ancora fidanzata con Edoardo Casella, lei ha replicato: "Che palle con queste domande, perché mi chiedete queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall'esterno. Fatevi i caz.i vostri", preferendo lasciare un alone di mistero, anche per stuzzicare il rapporto con Antonino.