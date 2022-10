Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi: il pubblico ha deciso che deve abbandonare la casa

Elenoire Ferruzzi non è più una concorrente del Grande Fratello Vip 7: è stata eliminata dal pubblico attraverso un televoto flash. Il provvedimento è stato preso dalla produzione dopo le frasi usate contro Nikita Pelizon, la Ferruzzi aveva detto che la modella portava jella.

Elenoire Ferruzzi nei giorni scorsi si era resa protagonista di un brutto episodio, parlando di Nikita Pelizon con Daniele Dal Moro, che si era scottato con l'acqua bollente, aveva detto: "Mettilo sotto l'acqua fredda perché l'acqua bollente ti ustiona. È il malocchio, amore. Quella lì", riferendosi a Nikita.

Stasera Alfonso Signorini le ha presentato il conto, prima di annunciarle la decisione della produzione le ha detto: "Non fa ridere nessuno, trovo inaccettabile dire di una persona che porta sfiga. Ci sono persone a cui hanno rovinato la vita a causa di questa fama. Che nel 2022 si parli ancora di malocchio, di porta iella, è una cosa che fa pena. Tutto questo culmina in un gesto incivile, che è sputare al passaggio di una persona in segno di disprezzo. E non mi dire che è perché avevi il seme in bocca", riferendosi allo sputo della Ferruzzi al passaggio di Nikita.

"Sono atteggiamenti offensivi, non tollerabili e lontani dalla nostra sensibilità e dalla mia" ha continuato Signorini, annunciando la decisione: "Il Grande Fratello ha deciso, questa sera, di mandarti a un televoto flash e sarà il pubblico stesso, che comunque è sovrano, a decidere se condannare il tuo comportamento con l'eliminazione istantanea oppure se, nonostante tutto, concederti una seconda possibilit".

Il pubblico ha deciso di far uscire Elenoire Ferruzzi con percentuali bulgare, il 90 per cento ha votato affinché la concorrente abbandonasse il reality immediatamente, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.