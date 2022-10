Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi su Nikita Pelizon: “Porta iella”

Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un brutto episodio all'interno del Grande Fratello Vip 7, accusando Nikita Pelizon di portare iella. Una frase, che all'interno di un contenitore televisivo, come il reality di Canale 5, dovrebbe essere severamente punita dagli autori.

Nikita Pelizon farebbe il malocchio e porterebbe iella, questo il parere di Elenoire Ferruzzi, concorrente entrata nella casa raccontando le storie di bullismo subite in passato per la sua identità sessuale. Purtroppo il cast di quest'anno, dopo il caso di Marco Bellavia, continua a fare scivoloni, una deriva da cui non sembra riprendersi.

Nikita Pelizon è la concorrente presa di mira dal gruppo in questi giorni, Elenoire, parlando con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ha detto "C'è una persona che proprio non la sopporto" riferendosi a Nikita, sottolineando che non vuole starci vicina per evitare ulteriori discussioni, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Più tardi, mentre alcuni concorrenti erano in cucina, Daniele Dal Moro ha subito un piccolo incidente scottandosi con l'acqua bollente. "Mettilo sotto l'acqua fredda perché l'acqua bollente ti ustiona. È il malocchio, amore. Quella lì", gli ha detto Elenoire riferendosi a Nikita. La Ferruzzi sembra essere anche gelosa della Pelizon, essendosi presa, a quanto pare, una cotta per Daniele, così come le era successo per Luca Salatino.

Non contenta, Elenoire ha raccontato a Giaele De Donà l'incidente di Dal Moro, dando sempre la colpa all'influenza negativa di Nikita: "Amore, si è bruciato perché quella lì è una porta iella".