Grande Fratello Vip 7: Elenoire Ferruzzi a Nikita Pelizon: "Ho parlato per gelosia"

Gesto di pace tra Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 7: le due concorrenti si sono chiarite dopo le numerose incomprensioni degli ultimi giorni. La Ferruzzi ha ammesso di aver sparlato della coinquilina solo per gelosia.

Le ultime ore di Elenoire Ferruzzi nella casa sono state caratterizzate da una serie di scivoloni, quasi tutti contro Nikita Pelizon, accusata di essere una "gatta morta" e di "portare iella", tanto che perfino Marco Bellavia ha chiesto la squalifica di Elenoire Ferruzzi.

Dopo essere stata rimproverata dal confessionale, le urla di Elenoire Ferruzzi sono echeggiate ieri notte nella casa, ora Elenoire Ferruzzi prova a fare marcia indietro riconciliandosi con Nikita Pelizon. Il primo passo, non si sa se spontaneo o richiesto dagli autori, è stato fatto dalla modella.

La Pelizon ha spiegato di esserci rimasta male quando ha visto, nella diretta di lunedì, le clip in cui la coinquilina parlava alle sue spalle: "Eppure ci eravamo promesse di dirci tutto in faccia", le ha ricordato. La Ferruzzi le ha spiegato che i suoi gesti sono dovuti alla sua gelosia morbosa nei confronti delle persone che le piacciono: "Quando mi piace qualcuno divento gelosa e possessiva". Elenoire si riferisce al rapporto di amicizia nato tra Nikita e Daniele Del Moro, la Ferruzzi ha ammesso, più di una volta, che l'ex tronista di Uomini e Donne le piace.

La modella e influencer le ha ricordato che in diretta l'ha accusata di essere una gatta morta, Elenoire ha replicato "si l'ho detto, poi mi sono resa conto che lo fai con tutti, ma senza malizia", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Lunedì sera Nikita ha ricevuto la visita a sorpresa del fratello e della sorella: "Quella sera non mi hai abbracciato per coerenza, perchè avevamo discusso, perché non sei venuta a cercrami il giorno dopo?", chiede alla sua coinquilina. La Ferruzzi spiega che era, ed è, turbata per i problemi con Daniele: "Tu non centri nulla, non ce la facevo", conclude.