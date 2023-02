Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi sull'omosessualità Daniele del Moro: "Ho dei modi grezzi"

Ieri sera, nel dopo puntata, Edoardo Tavassi ha subito voluto parlare con Daniele del Moro su alcune battute fatte ascoltare da Alfonso Signorini durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 7. Alcuni concorrenti, chiusi nel Van, credendo di aver spento i microfoni, avevano detto delle frasi inopportune sull'ex tronista di Uomini e Donne.

Dopo la puntata Edoardo ha raggiunto Daniele in cucina, spiegandogli che il tono era scherzoso, aggiungendo che è stata la serata più divertente da quando è entrato al grande Fratello. "Se mi prendi in giro mi arrabbio davvero" afferma Del Moro. "Ho fatto le stesse battute a te", gli ha spiegato il fratello di Guendalina, mentre Daniele annuisce. "Tutta la conversazione era scherzosa", ripete Edo.

Alla conversazione assiste Alberto De Pisis che, pur non essendo presente nel van, è disposto a credere alle parole di Tavassi "Non mi aspetterei potessi dire mezza parola in senso negativo su questo tema". Daniele sembra disposto a metterci una pietra sopra: "Tu sai che con me puoi scherzare, so che non lo fai con malizia". "Ho dei modi grezzi di fare le battute", confessa Edoardo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia per aver manomesso i microfoni sono finiti in nomination d'ufficio. Questo il comunicato letto da Alfonso Signorini nella puntata del 23 febbraio: "Dalle immagini che abbiamo visto questa sera è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso un microfono della Casa - quello del Van - pensando di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa nominati da voi - e quindi immuni- ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c'è una conseguenza ben diversa: Tavassi e Micol andrete d'ufficio al televoto. Edoardo e Nicole, per le ragioni che avete confessato, andrete anche voi d'ufficio al televoto".

"Se Oriana gli dicesse...", sono le parole dette da Edoardo su Daniele e riferite da Alfonso Signorini che non ha voluto rivelare altro.