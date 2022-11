Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi in lacrime: "Sono stato squalificato"

Scherzo di Edoardo Tavassi ai coinquilini del Grande Fratello Vip 7: il videomaker, uscendo dal confessionale, ha raccontato di essere stato squalificato. Le false lacrime di Edo, hanno ingannato la maggior parte dei concorrenti, avviliti e dispiaciuti per il loro coinquilino.

Per la riuscita di uno scherzo c'è bisogno di un buon complice, Edoardo Tavassi ne ha avuti due: Patrizia Rossetti e Wilma Goich. La prima mossa di Tavassi, è stata quella di avvisare che il Grande Fratello aveva chiamato le due complici in confessionale, avvertendole che a breve sarebbe stato annunciato un provvedimento contro un coinquilino. "Qualcuno ha fatto o detto qualcosa di sbagliato", ha rivelato sconfortato Tavassi.

"Magari sono stata io", dice Sarah Altobello, mentre tra i concorrenti inizia a serpeggiare un poco di preoccupazione. "Qualcuno ha detto qualcosa che non doveva essere detto", precisano le due complici a Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli che si erano avvicinati per chiedere spiegazioni.

La tensione aumenta, Edoardo decide di uscire dal confessionale in lacrime esclamando: "Sono stato io, lo sapevo" e abbracciando Patrizia aggiunge "Mi hanno detto che esco. Mi hanno svelato anche cosa ho detto. Giovedì ci sarà la ramanzina, chiederanno le mie scuse e poi mi faranno abbandonare la casa".

Nel frattempo, gli atri Vip tirano un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo, ma allo stesso tempo sono avviliti per la squalifica di Tavassi. Per il videomaker è arrivato il momento di svelare lo scherzo, che come si sa è bello quando dura poco. Alla rivelazione molti hanno mandato a quel paese Edoardo, ben felice di prendersi gli insulti, vista la riuscita dello scherzo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.