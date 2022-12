Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia: "Sono sempre io a cercarti"

Edoardo Tavassi ha notato un allontanamento da parte di Micol Incorvaia: i due coinquilini del Grande Fratello Vip 7 sembrano oggi più distanti rispetto ai giorni precedenti. Tavassi ha provato a capire il motivo di questo distacco da parte della ragazza.

Gli Incorvasssi, come li chiamano i fan della coppia, non ancora nata, su internet, nelle ultime ore hanno avuto un faccia a faccia. Il fratello di Guendalina ha notato che la ragazza è giù di tono e ha provato a parlarle. Durante il discorso, Edo ha spiegato che ci sono alcune cose che lo infastidiscono nella loro amicizia: "Se non vengo io non parliamo", ha detto rammaricato alla Incorvaia. La ragazza, a sua volta, sostiene di essersi allontanata, momentaneamente, perchè ha avuto l'impressione che lui la evitasse: "Quando mi avvicinavo mi respingevi".

"Il mio modo di approcciare è diverso dal tuo", dice Edoardo Tavassi "Io così vedo tutto come una forzatura, come se qualcun altro ti ha detto di venire da me. Dopo un po' mi rompo, non voglio essere sempre io. Così sembra che non ti frega. Io ho voglia di passare del tempo con te" e poi aggiunge, con un poco di risentimento: "O ci sono o non ci sono, per te è lo stesso", In realtà, Edo teme che Micol fosse interessata a qualche altro coinquilino. La Incorvaia cade dal pero, e spiega a Tavassi che la sua affermazione è completamente fuori luogo "Tu sei influenzato da questa cosa", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Edoardo alla fine chiede a Micol di non preoccuparsi del giudizio degli altri, e viversi il reality in maniera più spensierata, godendosi il suo percorso all'interno del programma.