Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi a Micol Incorvaia: "L'interesse ognuno l'esprime a modo suo"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono chiusi nel van del Grande Fratello Vip 7: i due hanno cercato un poco di privacy per chiarire i motivi del loro allontanamento delle ultime ore. Come hanno notato i fan su i social, le interazioni degli Incorvassi sono diminuite da qualche giorno a questa parte.

Dopo una settimana in cui Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si erano avvicinati tantissimo, ora i due vipponi sembrano essersi allontanati, non siamo al Grande Freddo ma la situazione ha allarmato i fan della coppia. I due concorrenti hanno deciso di appartarsi per capire cosa c'è alla base di questo allontanamento.

Edoardo Tavassi ha spiegato che, quando non si avvicina alla Incorvaia, e solo per non invadere i suoi spazi, aspettando che lei si riprenda. Questo, spiega il fratello di Guendalina, non deve essere interpretato come un segno di freddezza. "Non significa che non mi preoccupo per te solo perchè ti osservo da lontano", ha chiarito Tavassi. Edo, comunque, ha voluto sottolineare "Se io ti abbraccio e tu non ricambi io lo vedo come un gesto di chiusura verso di me".

Micol ritiene che Tavassi si stia allontanando senza motivo. La Incorvaia ha spiegato che l'interesse per Edo non è cambiato, sta solo mutando il suo atteggiamento, non vuole essere sempre lei a cercarlo col rischio di dargli fastidio.

Tavassi le garantisce che essere cercato non è una cosa che lo infastidisce. "L'interesse ognuno l'esprime a modo suo, non c'e un modo giusto ed uno sbagliato", dice Edoardo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. "Tu non fai delle cose, che è diverso".