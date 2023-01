Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria si scontra con Dana Saber a causa di Antonella Fiordelisi

Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip 7, questa volta a scontrarsi sono stati Edoardo Donnamaria e Dana Saber. La modella marocchina è ormai invisa a tutti i coinquilini, eccetto Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum ha accusato Dana di essersi avvicinata alla spadista solo perché nessuno dei vipponi vuole parlare con lei.

Neanche il nuovo anno ha portato pace e serenità nel loft di Cinecittà dove i litigi si susseguono, senza sosta da ormai due settimane. Mentre i Donnalisi si riavvicinano, Edoardo si scontra con Dana Saber, modella marocchina, un'altra presunta vip di questa settima edizione. Il motivo della contesa è stato il legame tra Antonella Fiordelisi e Dana. Secondo Donnamaria, la Saber è una persona falsa, e non capisce come Antonella, unica tra i concorrenti, le sia amica. Il solo punto di contatto tra le due donne, secondo il volto di Forum, sono i nemici comuni che hanno nella casa.

Edoardo ha accusato Saba di essersi messa a ridere durante una discussione tra lui ed Antonella. "Non ci guadagno a ridere e scherzare e vederti soffrire come gli altri", ha detto la modella ad Antonella. "Tu non ridi e scherzi con gli altri perché l'unica persona che ti sta appresso è Antonella", gli ha risposto Edo. "Tu mi hai detto che Antonella non si sarebbe mai avvicinata a me se non avesse litigato con gli altri. Pensa un pò hai cercato di toglierle l'unica persona che gli sta accanto", ha puntualizzato la Saber, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"Parli male di me con Antonella, mi dici che sono 'ridicolo ed un cane', tu se perfida, oltre che matta", le ha risposto Edoardo. Poco dopo in veranda, Saba ha provato a portare Antonella dal suo lato. Donnamaria le avrebbe detto che la Fiordelisi si è avvicinata a lei solamente dopo le discussioni tra la stessa Dana e Micol Incorvaia. "Ti ha detto così? Che bella persona Edoardo", ha concluso Antonella ironica.