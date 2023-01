Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi e Micol: coppie a confronto

Confronto a quattro al Grande Fratello Vip 7. Le due coppie della casa, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, dall'altra, hanno discusso sul modo diverso di avere una relazione all'interno della casa più spiata d'Italia.

I Donnalisi e gli Incorvassi in questo momento viaggiano a due diverse velocità, nonostante gli alti e bassi, la coppia composta da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra più convinta dei propri sentimenti, o magari li vive in maniera meno controllata. "Voi non siete innamorati, vero?", esordisce Antonella, toccandola subito piano. "Innamorati è un parolone", replica Tavassi. La Fiordelisi spiega il suo punto di vista: "Manca quella cosa in più tra due persone che si amano, in voi non la vedo". La schermitrice non sente passione tra loro, anche la mancanza, secondo il suo parere, di gelosia mostra uno scarso interesse reciproco.

"Io non sono mai stato geloso" le risponde Tavassi. Edoardo e Micol concordano che non è necessario bruciare le tappe. I due vogliono andare a piccoli passi, la prova del nove si avrà fuori dalle mura del loft di Cinecittà. "Lei evita anche di baciarmi", dice Tavassi, sottolineando come la presenza delle telecamere li stia condizionando.

Edoardo Donnamaria, come Antonella, ritiene che non sia giusto, verso sé stessi, limitarsi: "Secondo me fuori da qua non senti emozioni più forti" Al contrario, Micol sostiene: "Non puoi bruciarti una cosa così importante come il ti amo"

Micol, continuando il suo ragionamento, si rivolge ad Edoardo Tavassi: "Io le farfalle nello stomaco le avrò quando non ti vedrò per due giorni e non vedrò l'ora di vederti". Due punti di vista differenti, per i Donnalisi è giusto non porsi limite all'interno del Grande Fratello Vip 7 e vivere tutto oggi. Gli Incorvassi, invece credono che la verità sui loro sentimenti la sapranno una volta fuori dalla Casa.

"Non c'è una cosa giusta o una cosa sbagliata" conclude Donnamaria. Tavassi, dandogli ragione aggiunge: "Sono solo due modi di vivere diversi", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.