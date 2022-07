Grande Fratello Vip 7, ecco la data di inizio del reality di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha rivelato la data di inizio del Grande Fratello Vip 7: il prossimo 12 settembre, tra 55 giorni, inizierà la nuova edizione e, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe essere la più lunga della storia del programma.

È iniziato quindi il conto alla rovescia ufficiale per la nuova stagione del Grande Fratello, la settima del reality, la quarta condotta da Alfonso Signorini da quando ha sostituito Ilary Blasi alla guida del programma. Rispetto allo scorso anno, ritroveremo Sonia Bruganelli nei panni di opinionista, la moglie di Paolo Bonolis, nonostante le dichiarazioni rilasciate alla fine della sesta edizione, ha deciso di accettare l'offerta di Signorini. Al suo fianco ci sarà Orietta Berti, la cantante emiliana prende il posto di Adriana Volpe.

Il prossimo 12 settembre, quando si riapriranno nuovamente le porte della casa di Cinecittà, secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, potrebbero entrare Rita Dalla Chiesa, ancora indecisa, e il pornoattore Max Felicitas, come anticipato da Dagospia. Il portale dà come probabili concorrenti anche Charlie Gnocchi, fratello di Gene, e l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto, che il pubblico dei reality ha conosciuto nella sesta edizione dell'Isola dei Famosi. Altro nome dato per certo come nuovo vippone e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez.

Alfonso Signorini nei giorni scorsi ha disseminato alcuni indizi sui prossimi concorrenti che potrebbero essere fatti risalire a Pamela Prati, alla modella Chadia Rodriguez, a George Ciupilan de Il collegio e Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. L'ultimo indizio del conduttore è un pallone con i colori bianco e azzurro del Napoli. Nella caption si legge "Guardate che cosa si è dimenticato il quinto concorrente del #gfvip7", in sottofondo la canzone napoletana O sole mio di Luciano Pavarotti. Molti hanno pensato a Diego Armando Maradona Junior, figlio del campione argentino, altri hanno fatto il nome di Ciro Ferrara, reduce dall'avventura di Pechino Express.