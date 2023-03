Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro ad Oriana Marzoli: "A te interessa solo di te"

Dopo puntata del Grande Fratello Vip 7 agitato per Daniele Del Moro scagliatosi contro Oriana Marzoli per una domanda della modella venezuelana.

Una domanda di Oriana Marzoli ha agitato il dopo puntata di Daniele Del Moro al Grande Fratello Vip 7. La modella venezuelana ha chiesto all'ex tronista se l'avesse nominata. La reazione di Daniele è stata furiosa, al punto che ha detto di voler interrompere qualsiasi rapporto con Oriana.

Ieri sera le nomination dei concorrenti servivano a decretare il primo finalista del reality, cosa di cui i vipponi erano all'oscuro. Anche questa settimana, alcune nomination sono state palesi, altre nel segreto del confessionale. Daniele ha votato in segreto, la sua scelta è ricaduta su Antonella Fiordelisi. Quest'ultima è finita al televoto insieme a Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli.

Alla fine della puntata Oriana cercando di capire chi avesse fatto il suo nome, ha chiesto a Daniele se l'avesse nominata. Del Moro avrebbe potuto rispondere con un no, invece è andato su tutte le furie. "Ha parlare con te mi viene il nervoso ed esce fuori una parte di me che non mi piace". "Ho bisogno di chiarezza", ha risposto Oriana che probabilmente voleva togliersi ogni dubbio. La venezuelana temeva che il suo amico nel segreto del confessionale le avesse voltato le spalle. "A te interessa solo di te. Ho sprecato tempo" aggiunge poco dopo", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Più tardi nel cortiletto Daniele Del Moro è sembrato più tranquillo, "Ma come ti viene in mente che io ti possa nominare?", ha detto rivolgendosi ad Oriana. "Posso capire tante cose, che sei insicura, che parli con Martina per le insicurezze su di me, ma se arrivi al punto che pensi che io ti nomini, mi sembra una follia - aggiunge - Io ad oggi se devo scegliere tra te e Tavassi, che è il mio migliore amico, nomino Tavassi. Dovresti averlo scritto sulla fronte".

Infine Daniele si è addolcito, anche se facendolo ha ricordato episodi del passato di Oriana che alla ragazza non piace rivangare, ovvero i tradimenti dei suoi ex. "Allora io per carità, non sarò la persona più affettuosa del mondo o che ti riempie di complimenti come altri magari ex che hai avuto, però io le corna non te le faccio, pero io non ti prendo per il culo", le ha detto a fine serata.