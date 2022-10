Grande Fratello Vip 7: Cristina Quaranta simula un litigio usando un linguaggio da squalifica

Cristina Quaranta ha simulato un litigio usando parole che potrebbero costarle la squalifica dal Grande Fratello Vip 7. L'ex di Non è la Rai ha provato a spiegare ad alcune coinquiline perchè non va d'accordo con Nikita Pelizon, la foga della discussione l'ha portata ad usare un linguaggio che l'ha messa nel mirino degli utenti.

Tra Cristina e Nikita non corre buon sangue, le due hanno avuto numerose discussioni, tutte caratterizzate dalle urla della Quaranta e dal sorriso della Pelizon, cosa che manda su tutte le furie l'ex di Non è la Rai. La concorrente ha provato a spiegare i motivi del suo nervosismo a Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Giaele De Donà.

Patrizia le ha detto di non aver mai discusso con Nikita "non ne ho mai avuto motivo". "Se io discuto con te e tu sei incazzata con me e io sto tutto il tempo così, a riderti in faccia - le ha risposto Cristina - a te fa piacere o pensi che ti stia prendendo per il culo?". La Rossetti appare dubbiosa "Non lo so, non ci ho proprio pensato, ma credo che non mi darebbe fastidio".

La replica non piace alla Quaranta: "Non ci credo Patrizia, se io sto litigando con te e tu litighi con me e io ti guardo e rido tutto il tempo, ti senti presa per il culo. Perché questo è".

L'ex conduttrice di Rete 4 persiste a non vedere malizia nel sorriso di Nikita "Non è da presa per il culo" dice a Cristina che non tollera la risposta "Ma cosa ne sai se non c'eri. Non puoi saperlo".

Al tavolo c'è anche Giaele De Donà, la concorrente che la stessa Cristina ha minacciato di affogare se l'avrebbe infastidita. La Quaranta si è girata verso di lei e, simulando un litigio, le ha detto: "Ok: 'Sei una cretina, deficiente, mongo.oide, stronza. Ridi, ridi, ma ridi, devi ridere. Così fisso. Non mi stai prendendo per il culo, Patrizia?".

Le parole dette da Cristina, magari non le varranno una squalifica ma difficilmente Alfonso Signorini le lascerà passare senza almeno un richiamo. La Quaranta poco dopo ha detto di essere arrabbiata con se stessa, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. "Sto peggio di ieri" afferma, la sua reazione in puntata non l'è piaciuta. Cristina spiega alle coinquiline che vorrebbe essere capita, vorrebbe che gli altri avessero percepito il suo disagio.