Grande Fratello Vip 7: Carolina Marconi: "Gli autori non mi vogliono", poi la regia abbassa l'audio

Il Grande Fratello Vip 7 potrebbe perdere un'altra concorrente: Carolina Marconi sembra intenzionata ad abbandonare il programma. La showgirl so è convinta che gli autori la vogliono fuori dalla Casa più spiata d'Italia. La regia, mentre Carolina si sfogava con Nikita Pelizon ha abbassato l'audio.

Durante l'ultima puntata del reality Carolina Marconi è stata attaccata da molte concorrenti, al termine del confronto con Pamela Prati e Giaele De Donà, la showgirl di origini venezuelane se l'è presa con il programma: "Io sono venuta qua perché una donna dopo il tumore deve continuare a vivere", ha detto, lamentandosi delle polemiche in cui viene coinvolta, a sui dire, senza motivo. "Carolina tu stai partecipando ad un reality, vivi nella casa, se scattano certe dinamiche ne parliamo", le ha replicato Alfonso Signorini.

Oggi Carolina Marconi ha manifestato a Nikita Pelizon la sua volontà di lasciare il programma. Prima le ha parlato del suo rapporto con Giaele "A me non va di avere discussioni", ha detto come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Subito dopo, ha rivelato alla modella triestina una diatriba avuta con gli autori nel segreto del confessionale "Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno molto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Mi sembra che loro stessi, gli autor,i non mi vogliano".

Nikita ha provato a rincuorarla e, allo stesso tempo, a dissuaderla: "Non devi fare così, non puoi mandare tutto a fac.lo per gente che ti dà della falsa".

Domani nella casa entreranno sei nuovi concorrenti, aspettiamo di scoprire se Carolina si sia convinta a non abbandonare il programma.