Grande Fratello Vip 7: ecco i sei nuovi concorrenti che entreranno giovedì 3 novembre

Il Grande Fratello Vip 7 si arricchisce con sei concorrenti. Nella puntata di giovedì 3 novembre la casa più spiata di'Italia accoglierà nuovi vipponi, o presunti tali. La maggior parte delle new entry, infatti, risulterà completamente sconosciuta al pubblico di Canale 5.

In questi primi mesi di Grande Fratello Vip, la settima edizione del programma ha perso molti concorrenti, alcuni si sono ritirati, qualcuno è stato squalificato. Ecco la necessità, da parte degli autori di rinfoltire il gruppo, provando a creare nuove dinamiche. Lunedì abbiamo scritto che Luca Onestini e Edoardo Tavassi avrebbero varcato la porta rosa, come anticipato da Davide Maggio.

Ai due concorrenti, molto esperti delle dinamiche dei reality, si aggiunge Luciano Punzo, come rivelato in anteprima da TvBlog. Originario di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, ha partecipato già a Pechino Express 2019 e a Temptation Island. Nel programma di Maria De Filippi, Luciano, classe 1994, ha conosciuto la fidanzata Manuela Carriero, entrata nel programma con il fidanzato Stefano Sirena. Ha una figlia nata dalla sua precedente relazione con una ballerina del teatro San Carlo.

Nella casa entrerà anche Micol Incorvaia, sorella di Clizia. Nata il 9 settembre del 1993 a Pordenone, è accreditata di una breve relazione con Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del reality.

Un'altra new entry è Oriana Marzoli, modella spagnola ed ex fidanzata di Ivan Gonzalez, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza di origine venezuelana, è nata a Caracas il 13 marzo del 1992 ma è molto nota in Spagna. Ha partecipato alla versione iberica di Uomini e Donne.

Anche Sarah Altobello varcherà la porta rossa della Casa più spiata d'Italia. Si è fatta spazio nel mondo dello spettacolo come 'sosia' di Melania Trump. Lavora come modella ed influencer. Ha preso parte a L'Isola dei Famosi 2019 e ha recitato in The Lady, la web serie di Lory Del Santo.