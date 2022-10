Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese dimentica Ginevra Lamborghini e flirta con Antonella Fiordelisi

Cambio di direzione per Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi dopo la diretta del 14 ottobre del Grande Fratello Vip 7.

Nella casa dell Grande Fratello Vip 7 si dice che tutto è amplificato, per questo non dobbiamo stupirci se i sentimenti mutano, nel giro di dodici ore.

Antonino Spinalbese che sembrava fosse interessato a Giaele De Don e all'ex concorrete Ginevra Lamborghini, on la quale nei primi giorni sembrava stesse nascendo un rapporto tutt'altro che amichevole, ha iniziato a flirtare con Antonella Fiordelisi, che a sua volta aveva stretto un legame particolare con Edoardo Donnamaria.

L'ex schermitrice, dopo una settima di coccole, ma non solo, con Edoardo Donnamaria, da ieri sera si è improvvisamente dichiarata all'ex di Belen. Dopo la puntata, Antonella e l'ex volto di Forum hanno parlato del loro rapporto, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Il vippone ha provato ad avvicinarsi alla concorrente per chiarire la propria posizione, cercando un compromesso: "Facciamo tre passi indietro". Antonella si dice d'accordo, forse è meglio ripartire dall'inizio, da un'amicizia. I due però hanno finito per discutere di nuovo e la Fiordelisi ha deciso di dichiararsi ad Antonino, che, nel frattempo aveva litigato con Edoardo per la nomination.

"Tu mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo, e secondo me anche il contrario", ha detto Antonella al'hair stylist. I due, nella mattinata, in maniera abbastanza infantile, sono rimasti vicini a scambiarsi coccole, cercando di provocare Edoardo. "Non vuole guardare, fa finta di niente", ha detto Annalisa. Per il momento Donnamaria non è caduto nella trappola. Anche se più tardi, ad una nuova provocazione dell'ex schermitrice, ha replicato: "Non mi posso far prendere per il culo da un'imbecille".