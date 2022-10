Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese attacca Edoardo Donnamaria che lo ha nominato

Antonino Spinalbese non ha gradito la nomination di Edoardo Donnamaria durante l'ottava puntata del Grande Fratello Vip 7. L'ex di Belen Rodriguez se l'è presa con il suo coinquilino, definendolo immaturo, per averlo giudicato poco vero.

Dopo puntata infuocato nella casa più spiata d'Italia, le nomination della settima puntata hanno creato scompiglio tra i concorrenti. Il più permaloso è stato Antonino Spinalbese, l'hair stylist si è scagliato contro Edoardo Donnamaria che nella Super Led, al momento di motivare il suo voto, ha detto: "Scelgo Antonino perché è quello che vedo meno vero di tutti".

Finita la trasmissione, nel giardino della casa i due si sono confrontati, con Spinalbese che ha accusato Edoardo di essere "un quaquaraquà senza palle_", dandogli dell'incoerente e dell'immaturo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Edoardo, dal canto suo, ha accusato Antonino di essere il vero immaturo per come ha reagito alla nomination. "Ora sei vero, prima non eri vero" ha continuato Edoardo, sottolineando che - con questa sua reazione - Antonino sta finalmente tirando fuori la sua vera personalità, gettando giù la maschera dietro la quale si sarebbe nascosto in questi giorni.

Alla conversazione ha assistito Cristina Quaranta, l'ex di Non è la Rai ha detto di essere rimasta stupita dalla nomination di Edoardo. "Tra le persone che potevo nominare era quella che ritengo meno vera" ha replicato l'ex volto di Forum. "Se una persona è falsa, fa di tutto per recuperare il rapporto", replica Spinalbese "Mi interessava di te, ho speso tanto tempo a parlare con te", facendo intendere che questo è il vero motivo della sua delusione e del suo comportamento.